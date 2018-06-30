



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сборные Аргентины и Франции на протяжении группового этапа чемпионата мира по футболу прошли по разным путям. Национальной команде Франции не составило труда обеспечить себе выход в плей-офф, поэтому игроки абсолютно расслабились на матче с Данией, принимая игру за простую формальность. Что касается аргентинских футболистов, то для них последний матч был решающим относительно выхода в 1/8. Сборной Аргентине удалось забрать победу в игре против национальной команды Нигерии, а теперь аргентинцы встретятся с французской сборной на первом матче 1/8 турнира.

Если верить коэффициентам на матч Франция – Аргентина, то фаворитом в этом поединке должна стать команда Дидье Дешама. Букмекеры уверены, что матч завершится либо в пользу французской сборной с минимальным счётом, либо аргентинцы сравняют счёт, что приведёт к дополнительному времени. Всё же больше букмекеры склоняются к тому, что победитель будет определён при помощи лишь одного забитого мяча. Исход матча, в котором французские футболисты проходят в четверть финала, оценивается с коэффициентом 1.72.





Футбольные эксперты также уверены в том, что победу в этом поединке одержит сборная Франции. Но вопрос, когда именно французские игроки забьют решающий гол в ворота противников – в основное или дополнительное время – остаётся открытым. Ле Бле не проиграют, а тотал матча составит меньше 2,5 мячей, коэффициент — 1.93, утверждают футбольные эксперты.





В действительности обе сборные имеют одинаковые шансы на победу. На гол в ворота аргентинцев дают коэффициент 1.35, на то, что мяч залетит в ворота французов – 1.5. Исход матча, при котором обе сборные забьют меньше 1,5 мяча в основное время, оценивается с коэффициентом 1.86.





Отметим, что на групповом этапе чемпионата мира матчи, в которых выступали аргентинские футболисты, завершались минимум с двумя голами. В играх французской сборной лишь однажды пробит тотал 2,5 мячей.





Напомним, что матч между сборными Франции и Аргентины состоится сегодня, 30 июня, в 17:00 по московскому времени в Казани.