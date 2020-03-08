ИА «Ореанда-Новости». По словам главного тренера испанского футбольного клуба «Сельта» Оскара Гарсия, российский футболист Фёдор Смолов не похож на типичного русского.

В интервью испанскому изданию El Desmarque, главный тренер футбольного клуба «Сельта» заявил, что Фёдор Смолов совсем не похож на типичного русского. Он также добавил, когда было принято решение о переходе футболиста в испанский клуб, они начали готовиться к условиям сложной адаптации, характерной для русских спортсменов. Но в итоге Смолов оказался совершенно не таким, каким его предполагалось увидеть. Он экстраверт и отлично говорит на английском, что значительно облегчило работу со спортсменом, сократило время на адаптацию. Тренер также отметил, совсем скоро в окружении хороших игроков Смолов преобразится и станет совершенно иным человеком.

Напомним, что в январе этого года Фёдор Смолов перешёл на один сезон из «Локомотива» в испанский клуб «Сельта», где выступает в роли нападающего. В составе новой команды он уже провёл шесть матчей.