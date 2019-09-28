Данное спортивное событие соберёт рекордное число зарубежных спортсменов.

Местом проведения марафона выбран город Владивосток. Участниками мероприятия станут около четырёх тысяч участников. Стоит отметить, что пятая часть бегунов представлена иностранными участниками. Организаторы марафона заявляют, что в первом марафоне «Galaxy Vladivostok Marathon» принимало участие всего шестьдесят спортсменов. Сегодня на дистанции выйдут уже семьсот иностранцев. В целом, в марафоне представлено двадцать пять стран. Большинство спортсменов приедут на марафон из государств Азиатско-Океанского региона. Однако, присутствуют спортсмены из Европы (Италия), Африки (Нигерия) и «зелёного» континента – Австралии.

В 2016 году «Galaxy Vladivostok Marathon» проводили впервые. Тогда участие приняли одна тысяча семьсот бегунов. За сравнительно короткое время существования марафона численность участников увеличилась приблизительно вдвое. На территории Дальневосточного федерального округа этот забег считается самым массовым, уверяют инициаторы проекта.

Спортсменам предстоит бежать сегодня по маршруту, проложенным около достопримечательностей города Владивостока. Кроме классической марафонской (сорок два километра и двести метров) и полумарафонской (двадцать один километр и сто метров) дистанции участники могут испытать себя на отрезке в пять и десять километров. Примечательно, что последняя дистанция предложена в текущем году впервые. Отдельными дистанциями станут маршруты для паралимпийцев в один километр и детские забеги для разных категорий возрастов.

Организаторы напоминают, что в связи с проведением массового забега будет ограничено автомобильное и пешеходное движение в центре города. Паром, курсирующий до острова Русский, будет перевозить пассажиров бесплатно.