



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . По подсчётам экспертов сегодняшний матч, состоявшийся в Казани между немецкой сборной и национальной командой Южной Кореи, возможно, нанёс Германии большой ущерб. Речь идёт о сумме в размере от €130 млн до €200 млн. расчёты были проведены кельнским Институтом немецкой экономики.

Во время начала игры в Германии было около 16:00 – разгар рабочего дня. Около тридцати процентов работников компаний и фирм в это время находятся в офисе. Согласно расчётам экспертов, если пятнадцать процентов сотрудников в своё рабочее время следил за игрой, то экономике страны был нанесён ущерб в размере €200 млн. Но при этом, эксперты отметили, что победа немецких футболистов могла бы сблизить коллег и наладить дружелюбную атмосферу в коллективе.





Напомним, что в настоящее время в России проходит третий групповой этап чемпионата мира по футболу. Сегодня, 27 июня, состоялся матч между сборной Германии и национальной командой Южной Кореи, которые входят в группу F. В этом противостоянии победу одержала сборная Южной Кореи, забив в ворота противников два гола. Это была третья игра сборной Германии на чемпионате мира по футболу 2018 и второй проигрыш. Набрав всего три очка три групповых этапа турнира, немецкие футболисты закрыли себе проход в плей-офф. Отметим, что на прошлом чемпионате мира сборная Германия заняла первое место.





Ранее мы писали, что несмотря на результаты, с которыми национальная команда Германии выйдет из чемпионата, главный тренер Йоахим Лёв продолжит тренировать немецкую сборную. Весной текущего года он заключил контракт с Немецким футбольным союзом, согласно которому он остаётся на посту главного тренера до 2022 года.