13.04.2020, 14:14
Германский легионер "Динамо" заявил о "фейковости" россиянок
ИА «Ореанда-Новости». Форвард из Германии Максимилиан Филипп заявил, что в России ему редко попадаются "девушки с душой". Слова 26-летнего игрока приводит Sport24.
Футболист признался, что россиянки представляются ему милыми, но слишком "фейковыми". Он заявил, что есть девушки, у которых огромная грудь и надутые губы. По его словам, временами это выглядит красиво, однако таких женщин слишком много.
Также немецкий футболист заявил, после того, как переехал в России расстался со стереотипами о стране. Он сказал, что опасался до переезда в Россию, но вскоре убедился, что россияне "вежливы и добры".
Футболист признался, что россиянки представляются ему милыми, но слишком "фейковыми". Он заявил, что есть девушки, у которых огромная грудь и надутые губы. По его словам, временами это выглядит красиво, однако таких женщин слишком много.
Также немецкий футболист заявил, после того, как переехал в России расстался со стереотипами о стране. Он сказал, что опасался до переезда в Россию, но вскоре убедился, что россияне "вежливы и добры".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии