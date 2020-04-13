Футболист признался, что россиянки представляются ему милыми, но слишком "фейковыми". Он заявил, что есть девушки, у которых огромная грудь и надутые губы. По его словам, временами это выглядит красиво, однако таких женщин слишком много.Также немецкий футболист заявил, после того, как переехал в России расстался со стереотипами о стране. Он сказал, что опасался до переезда в Россию, но вскоре убедился, что россияне "вежливы и добры".