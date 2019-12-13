Главой Российского антидопингового агентства Юрием Ганусом было заявлено, что российский Олимпийский комитет будет заниматься в Спортивном арбитражном суде обжалованием санкций WADA.Недавно Ольга Голодец, занимающая пост вице-премьера, сделала заявление о том, что РУСАДА будет подавать в CAS апелляцию. !9 декабря будет принято окончательное решение по этому вопросу.Он заявил также о том, что происходящее создало большие проблемы.