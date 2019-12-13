13.12.2019, 08:42
Глава Русада рассказал о том, как Россия может обжаловать санкции WADA
ИА «Ореанда-Новости». Главой Российского антидопингового агентства Юрием Ганусом было заявлено, что российский Олимпийский комитет будет заниматься в Спортивном арбитражном суде обжалованием санкций WADA.
Ганус отметил, что у него есть понимание того, что ОКР обладает правом это осуществить. По его мнению именно им будет подана в CAS апелляция. Ганус заявил, что комитет получит от РУСАДА доверенность.
Недавно Ольга Голодец, занимающая пост вице-премьера, сделала заявление о том, что РУСАДА будет подавать в CAS апелляцию. !9 декабря будет принято окончательное решение по этому вопросу.
12 декабря руководитель WADA Крэйг Риди сказал о том, скандал с допингом оказывает влияние на спортивное общество. Он заявил также о том, что происходящее создало большие проблемы.
Ганус отметил, что у него есть понимание того, что ОКР обладает правом это осуществить. По его мнению именно им будет подана в CAS апелляция. Ганус заявил, что комитет получит от РУСАДА доверенность.
Недавно Ольга Голодец, занимающая пост вице-премьера, сделала заявление о том, что РУСАДА будет подавать в CAS апелляцию. !9 декабря будет принято окончательное решение по этому вопросу.
12 декабря руководитель WADA Крэйг Риди сказал о том, скандал с допингом оказывает влияние на спортивное общество. Он заявил также о том, что происходящее создало большие проблемы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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