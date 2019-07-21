 ИА «Ореанда-Новости». В субботу, 27 июля, в Москве пройдут катера, которые впервые проведет Московский городской морской детский центр имени Петра Великого. Мероприятие будет приурочено ко Дню ВМФ.

  Гребцы проходят километровую дистанцию.  Участники будут соревноваться в скорости и в командной работе на легкой лодке с шестью веслами Ял-6.  Эти соревнования откроют гоночный сезон.

  Как взрослые, так и дети смогут принять участие в гонке.  Наличие или отсутствие опыта не имеет значения.  Команда должна состоять из семи человек - капитан и шесть гребцов. Безопасность обеспечат спасатели на специальной лодке и катере.

  Для участия, всем желающим необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте.  Для всех начинающих будет проведена подготовительная тренировка перед началом соревнований.  Если команда не набрана - то не стоит переживать.  Есть возможность подать индивидуальную заявку, после чего в день гонки отдельные участники будут разделены на команды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.