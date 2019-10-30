ИА "Ореанда-Новости" Российский хоккейный клуб «Сахалинские акулы» провёл серию благотворительных игровых матчей. Соперником команды из города Южно-Сахалинска стали представители московского клуба «Динамо». Вся выручка от проведённых игр пошла на благотворительность.

В благотворительной акции участие принимали болельщики «Сахалинских акул» и неравнодушные к проблемам животных и детей граждан. По результатам состоявшихся матчей свыше сорока с половиной тысяч рублей пойдёт на поддержку бездомных животных. Речь идёт о питомцах приюта под названием «Пёс и кот». Напомним, что игра состоялась в минувшую субботу, 26 октября.

На следующий день прошёл ещё один матч, выручка билетов с которого составила тридцать семь тысяч рублей. Было принято решение эти деньги перевести в Дом ребёнка, который расположен на территории города Сахалина. Ребятам приобрели и передали вещи и гигиенические средства.

Два последних дня октября также будут посвящены домашним матчам хоккейного клуба «Сахалинские акулы». В течение двух дней, в семь вечера по местному времени, южно-сахалинские хоккеисты встретятся с представителя санкт-петербургского спортивного клуба «Ска-1946». По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы хоккейного клуба «Сахалинские акулы», на этот раз выручку от проданных билетов решено перевести воспитанникам Кировского детского дома.

Российский хоккейный клуб «Сахалинские акулы» был основан в 2013 году. Участники команды выступали в рамках проведения Молодёжной хоккейной лиги с 2013 по 2017 годы. В 2014 году молодые хоккеисты из Южно-Сахалинска стали обладателями Азиатского кубка вызова.