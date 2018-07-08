



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Футболист национальной команды Хорватии Домагой Вида вместе с экс-игроком сборной Огненом Вукоевичем сняли короткое видео, в котором заявили, что победа Хорватии на сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 была посвящена Украине. Видеоролик хорваты опубликовали в социальных сетях.

“Слава Украине”, - выкрикнул Вида, обращаясь к киевскому клубу “Динамо”, в который оба футболиста входили ранее.





Позже Домагой Вида объяснил, что он просто пошутил для своих друзей из бывшей команды. Также футболист подчеркнул, что в футболе для политики места нет, а его отношение к народам двух государств - России и Украины - одинаково положительное. Отметим, что скандальные выходки за игроком были замечены и ранее. К примеру, два года назад он был задержан киевскими сотрудниками правоохранительных органов за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В в 2012 году Вида открыл банку пива, находясь в автобусе клуба, за что был оштрафован на 129 тысяч долларов.





В настоящее время Международная федерация футбола занимается сбором информации об игре между сборными Россией и Хорватией. Видеоролик также будет рассмотрен представителями ФИФА. Согласно дисциплинарному кодексу, Домагою Виде грозит дисквалификация на две игры, а также выплата штрафа.





По мнению депутата, заместителя председателя Государственной думы, члена исполнительного комитета Российского футбольного союза Игоря Лебедева, обсуждать подобные вопросы смысла не имеет. Огласка инцидента лишь навредит репутации российской сборной. По словам исполкома РФС, это дело Международной федерации футбола, которая обязательно рассмотрит этот случай. Также Лебедев подчеркнул, что российские власти не станут способствовать тому, чтобы хорватского игрока дисквалифицировали, так как нам следует быть выше “этих мелких интриг”.





Напомним, что вчера, 7 июля, в Сочи произошла встреча сборной России и национальной команды Хорватии. Подопечные Станислава Черчесова уступили хорватским игрокам в серии послематчевых пенальти со счётом 3:4. Чемпионат мира по футболу 2018 продолжится без сборной России.