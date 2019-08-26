К такому выводу пришли специалисты в области онкологических заболеваний.

Группа исследователей, представляющих Онкологический центр имени Андерсона (Гарвардский университет), провели соответствующее исследование. В результате клинических экспериментов было установлено, что применение сочетания иммунной и вирусной терапии является довольно эффективным средством против опухоли в мозге. К аналогичным выводам пришли и специалисты из ряда ведущих научно-исследовательских центров, расположенных на территории Соединённых Штатов Америки.

Стоит отметить, что опухоль головного мозга является одним из наиболее распространённых видов опухоли, встречающихся у человека. Опухоль является также одной из опасных форм заболевания - процент людей, у которых она обнаружена, чаще всего заканчивается летальным исходом.

Согласно статистическим данным, после того, как человеку диагностируют это заболевание, он способен прожить ещё от шести до девяти месяцев. Сложность лечения опухоли головного мозга заключается в том, что после хирургического вмешательства (опухоль чаще всего вырезают полностью), у пациента может наблюдаться ремиссия заболевания. Болезнь может вернуться в течение полугода, утверждают медицинские специалисты. Иногда срок может растянуться до семи месяцев. В данном случае даже проведённый курс химиотерапии не станет гарантией того, что с болезнью можно расстаться окончательно.

Однако, несмотря на неутешительные прогнозы в этом заболевании, использование иммунной терапии способно эффективно задержать рак головного мозга.



