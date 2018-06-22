Иран был блестящим в обороне в течение большей части игры и также сделал ряд красноречивых вторжений. Иран, который превосходно защищался, пока мяч рикошетом не отлетелом от Коста, мгновенно проявил больше намерений и думал, что они выровнялись, благодаря удару Саида Эзатолахи. Однако гол не был засчитали после просмотра повтора помощником судьи (VAR). Тренер сборной Ирана Карлос Кайроз ввёл изменения в ходе игры, сбросив капитана Масуда Шояйя и форварда Алирезу Джаханбахш на скамейку запасных. Ожидание того, что они сыграют хорошо, было необоснованным, однако они сохраняли свою форму великолепно, ограничивая Испанию несколькими шансами в первом тайме.

Давид Сильва направил штрафной удар прямо в руки вратаря Али Бейранванда на 25-й минуте. Испания, казалось, оживилась после перерыва. Несколько минут спустя иранский футболист Ансарифард зафиксировал неудачный зазор и развязал увядающий выстрел. Диего Коста, который забил два гола в первом матче Испании против Португалии, оказался в нужном месте в нужное время, его счастливый прогиб заставил массы иранских болельщиков на казанском стадионе стонать от разочарования.

Сборная Испании почувствовала, что они столкнулась с несколькими значимыми препятствиями уже во время своего пребывания в России. Увольнение тренера Юлена Лопетеги перед турниром сопровождалось в последнюю минуту эквалайзером Португалии в их первом матче. Испания привыкла доминировать во владении против сторон, чтобы выдержать давление, но глубокая установка Ирана в первом тайме позволила им только раз выстрелить в цель.

