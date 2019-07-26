ИА «Ореанда-Новости». Убийцу можно узнать по позитронно-эмиссионному сканированию мозга - говорят иностранные учёные, которые выявили на физиологическом уровне признаки, характерные для психических отклонений людей, осужденных за убийство.

В начале июня международная группа криминологов опубликовала исследование, в котором они обнаружили различия между концентрацией серого вещества у людей, осужденных за серьёзные насильственные преступления, и тех, кто совершил преступления средней и малой тяжести.

Эта работа является продолжением многолетних попыток учёных понять, что заставляет людей совершать преступления. В то же время поиск биологических характеристик преступников является одной из самых противоречивых и запретных областей науки, которая близка к евгенике как в научном сообществе, так и в общественном понимании. Исследователи пытались найти различия между преступниками и обычными людьми в генах, мозге и даже в чертах лица - и почему эти исследования все ещё поднимают много этических вопросов.

Участники исследования были разделены на три группы: первая - убийцы, вторая - насильники и мошенники, а третья - те, кто совершал ненасильственные преступления, такие как хранение наркотиков.

Результаты исследования показали недостаток серого вещества у преступников. Чем выше жестокость совершаемых действий – тем больше недостаток в определённой области. Дефицит замечен в части, которая отвечает за эмоциональную составляющую, проявления сочувствия и жалости.