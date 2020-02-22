ИА «Ореанда-Новости» . Сотрудники правоохранительных органов Италии проводят обыски в номерах отеля, где остановились российские спортсмены. Биатлонисты из России приехали в страну для выступления на чемпионате мира. Об этом сообщает Алексей Нуждов, вице-президент Союза российских биатлонистов.

По словам первого вице-президента Союза, итальянские полицейские обыскивают номера Евгения Гараничева, Александра Логинова и тренера спортсменов Александра Касперовича. Стражи закона осматривают номера, изымают ноутбуки.

Чемпионат мира проходит в Италии с 13 февраля. Сегодня российские биатлонисты будут выступать в мужской эстафетной гонке.