13.10.2019, 15:32
Женская сборная по боксу была на высоте на чемпионате мира в Улан-Уде
ИА "Ореанда-Новости". Федерация бокса назвала выступление российской сборной по боксу на чемпионате мира сверхуспешным.
В Улан-Удэ российская женская боксерская сборная выиграла 6 медалей. Из них три золотые, серебряная и две бронзовые. Это третий лучший результат за историю выступлений на женских чемпионатах мира.
В 2005 году девушки из сборной России завоевали семь золотых, серебряную и четыре бронзовые медали.
Главный секретарь федерации бокса заявил, что данная победа стала поводом для большой гордости, однако призвал не расслабляться. « нас впереди Олимпиада», заявил Кремлев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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