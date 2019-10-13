ИА "Ореанда-Новости". Федерация бокса назвала выступление российской сборной по боксу на чемпионате мира сверхуспешным.

В Улан-Удэ российская женская боксерская сборная выиграла 6 медалей. Из них три золотые, серебряная и две бронзовые. Это третий лучший результат за историю выступлений на женских чемпионатах мира.

В 2005 году девушки из сборной России завоевали семь золотых, серебряную и четыре бронзовые медали.

Главный секретарь федерации бокса заявил, что данная победа стала поводом для большой гордости, однако призвал не расслабляться. « нас впереди Олимпиада», заявил Кремлев.