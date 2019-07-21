ИА «Ореанда-Новости». Евгений Кафельников был официально включён в Зал тенниской славы. Евгений является вице-президентом Федерации тенниса России. Церемония награждения прошла в Ньюпорте (США).

Кафельников в прошлом одержал звание первой ракетки мира. Он победил в 26 турнирах ATP в одиночном разряде, включая Открытые чемпионаты Австралии (1999 г.) и Франции (1996 г.), а также в 27 турнирах ATP в парном разряде, в том числе в «Ролан Гаррос» ( 1996, 1997, 2002) и US Open (1997). Кроме того, Кафельников одержал олимпийское золото в Сиднее (2000). Также сборная России включая Евгений Кафельников выиграл Кубок Дэвиса (2002).

Помимо теннисиста из России в Зал славы была включена французская теннисистка Мэри Пирс и На Ли из Китая.

«Я знаю, каково это быть в Зале славы, и я определенно собираюсь нести эту ответственность до конца жизни», - прокомментировал Кафельников.