16.06.2018, 19:55
Величайшие легенды в истории Кубка мира
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следующий месяц будет содержать множество историй, а красивая игра имеет повествовательную нить и иглу наготове, чтобы соткать гобелен, который его последователи будут знать наизусть запомнят на долгие годы. Этот гобелен будет состоять исключительно из того, что происходит на российских стадионах. Большинство ведущих звезд мира будут действовать в России этим летом, но кто будет консолидироваться или заработает место рядом с некоторыми из великих игроков Кубка мира за последние 60 лет?
Карлос Альберто. Самый известный благодаря своему потрясающему ракетному выстрелу в финале своего первого и единственного Кубка мира против Италии в 1970 году, бразилец впервые выступил в роли полного защитника, которая была бы очень эмулирована – но редко соответствовала – в ближайшие десятилетия.
Франц Бекенбауэр. Бесспорно великий немецкий футболист Беккенбауэр сыграл в более 100 матчей за национальную сборную. Он играл в трёх чемпионатах мира и приобрёл успех в своём финальном выезде, когда Германия обыграла Голландию, выиграв титул в 1974 году.
Бобби Мур. Величайший защитник из Вест Хэм Ман Мур оставил свой неизгладимый след в истории английского футбола, подарив нации победу на родной земле в 1966 году.
Йохан Кройф. Великий голландский плеймейкер произвёл ряд ослепительных выступлений, чтобы привести свою сборную к финалу 1974 года, где они были разгромлены Германией. Кройф также трижды был лучшим европейским футболистом года.
Гарринча. Блестящая, неуловимая «маленькая птица» вдохновила Бразилию на две победы в Кубке мира в 1958 и 1962 годах. Гарринча забил четыре мяча на более поздних этапах соревнований 1962 года, а его показания на правом фланге принесли игроку награду в турнире.
Лионель Месси. Будучи естественным преемником Диего Марадоны, аргентинец дебютировал в Кубке мира в 2006 году, снялся в 2010 году, а затем выиграл Золотой мяч в 2014 году, когда он почти в одиночку привёл свою сборную к финалу, где они проиграли Германии.
Диего Марадона. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Марадона не заслуживает своего места в пантеоне игры. Он сыграл четыре чемпионата мира и достиг высоты в 1986 году, когда пара чудо-голов против Англии и Бельгии привела Аргентину к титулу.
Томас Мюллер. Нападающий был, возможно, самым влиятельным игроком Германии на последних двух чемпионатах мира, где они финишировали третьими в 2010 году и выиграли в 2014 году. В Южной Африке его пять голов и три голевые передачи подарили ему «Золотой ботинок» и награду «Лучший молодой игрок», в то время как в Бразилии Мюллер заключил ещё пять мячей на пути к поднятию трофея.
Пеле. Начиная с серии потрясающих выступлений в 17-летнем возрасте в 1958 году, и кульминацией главной ролью в великолепной победной команде Бразилии в 1970 году, Пеле неоднократно подчеркивал свой статус одного из величайших игроков футбола.
Карлос Альберто. Самый известный благодаря своему потрясающему ракетному выстрелу в финале своего первого и единственного Кубка мира против Италии в 1970 году, бразилец впервые выступил в роли полного защитника, которая была бы очень эмулирована – но редко соответствовала – в ближайшие десятилетия.
Франц Бекенбауэр. Бесспорно великий немецкий футболист Беккенбауэр сыграл в более 100 матчей за национальную сборную. Он играл в трёх чемпионатах мира и приобрёл успех в своём финальном выезде, когда Германия обыграла Голландию, выиграв титул в 1974 году.
Бобби Мур. Величайший защитник из Вест Хэм Ман Мур оставил свой неизгладимый след в истории английского футбола, подарив нации победу на родной земле в 1966 году.
Йохан Кройф. Великий голландский плеймейкер произвёл ряд ослепительных выступлений, чтобы привести свою сборную к финалу 1974 года, где они были разгромлены Германией. Кройф также трижды был лучшим европейским футболистом года.
Гарринча. Блестящая, неуловимая «маленькая птица» вдохновила Бразилию на две победы в Кубке мира в 1958 и 1962 годах. Гарринча забил четыре мяча на более поздних этапах соревнований 1962 года, а его показания на правом фланге принесли игроку награду в турнире.
Лионель Месси. Будучи естественным преемником Диего Марадоны, аргентинец дебютировал в Кубке мира в 2006 году, снялся в 2010 году, а затем выиграл Золотой мяч в 2014 году, когда он почти в одиночку привёл свою сборную к финалу, где они проиграли Германии.
Диего Марадона. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Марадона не заслуживает своего места в пантеоне игры. Он сыграл четыре чемпионата мира и достиг высоты в 1986 году, когда пара чудо-голов против Англии и Бельгии привела Аргентину к титулу.
Томас Мюллер. Нападающий был, возможно, самым влиятельным игроком Германии на последних двух чемпионатах мира, где они финишировали третьими в 2010 году и выиграли в 2014 году. В Южной Африке его пять голов и три голевые передачи подарили ему «Золотой ботинок» и награду «Лучший молодой игрок», в то время как в Бразилии Мюллер заключил ещё пять мячей на пути к поднятию трофея.
Пеле. Начиная с серии потрясающих выступлений в 17-летнем возрасте в 1958 году, и кульминацией главной ролью в великолепной победной команде Бразилии в 1970 году, Пеле неоднократно подчеркивал свой статус одного из величайших игроков футбола.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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