ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На официальном сайте федерации по футболу (ФИФА) сообщили, что на церемонии открытия среди приглашённых звёзд будут певец Робби Уильямс, футболист Роналдо и оперная певица из Казани Аида Гарифуллина.

14 июня в «Лужниках» проведут открытие соревнований, причём обещают, что по сравнению с другими мировыми первенствами, открытие ЧМ – 2018 в России будет отличаться.

Начало открытия назначено на 17:30 по Москве, всего за полчаса до первой игры. В 18:00 откроет этот чемпионат матч с участием хозяев – сборной России против Саудовской Аравии.

Также обещают, что само открытие будет по формату проведения основываться на музыкальных номерах. Продюссирует всё торжество «Первый канал», а автор – Феликс Михайлов.

Выступающие звёзды в свою очередь поделились эмоциями от того, что они будут открывать такое масштабное мероприятие. Так, например, Робби Уильямс поделился счастливым переживанием, что приедет ещё раз в Россию, к тому же для выступления на таком уникальном мероприятии. Он сообщил, что это его детская мечта, даже несмотря на его достижения. Также он пригласил всех болельщиков и просто любителей спорта и музыки присоединиться к ним и быть рядом хотя бы через экраны телевизоров.

А вот Гариффулина сказала, что никогда даже и не думала, что ей суждено выступать на таком грандиозном празднике, ещё и в своей стране. Она появится перед зрителями в образе Жар-птицы.

Роналдо отметил, что ждал этого события четыре долгих года, а первый матч очень символичен и всегда ожидаем, неважно, футболист ты или болельщик. Он считает, что это будет незабываемым зрелищем. Он отметил, что для организаторов турнира открытие очень трогательный и волнительный момент, ведь шла такая долгая подготовка, весь мир приехал в гости показать свою любовь к футболу. Он поделился тем, что четыре года назад в Бразилии также испытал это чувство, а теперь счастлив разделить это волнение с жителями России.





