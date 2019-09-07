ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Европейского Общества Кардиологов установили, что-высокое потребление натрия в соли лишь незначительно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний или повышенному риску смертности.

"Наши результаты по соли полностью согласуются с большинством крупных исследований, изучающих взаимосвязь между потреблением натрия и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже небольшое количество соли вредно”, - сказал профессор Салим Юсуф из Университета Макмастер (Канада).

Эксперт также отметил, что только исключительное потребление соли - более шести граммов в день - может иметь отрицательный эффект.

