Для принятия столь важного решения врач собрали консилиум.

Приняться за удаление огромной опухоли, расположенной в головном мозге младенца, решили специалисты Детской республиканской клинической больницы. Маленький пациент поступил в данное медицинское учреждение ещё в начале августа. В ходе проведённых обследований нейрохирурги больницы обнаружили у ребёнка опухоль, характеризующаяся огромными размерами. По словам медиков, опухоль заняла практически всю половину правого полушария головного мозга. Именно здесь располагаются рецепторы, ответственные за движение рук и ног левой половины тела малыша. Согласно информации, приведённой на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Татарстан, помимо мягких тканей опухоли здесь была обнаружена киста, содержащая в себе жидкость.

Для того, чтобы принять верное решение, специалисты созвали консилиум. В нём приняли участие главный внештатный нейрохирург республиканского министерства здравоохранения и заведующий отделением нейрохирургии Детской республиканской клинической больницы, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Иванов. В результате было принято решение оперировать младенца.

В течение десяти дней жидкость из головного мозга попадала в специально установленный для этих целей резервуар, после чего ребёнка прооперировали. Это необходимо было сделать для того, чтобы и киста, и сама опухоль немного уменьшились в своём размере. Опухоль была удалена полностью. Врачи сообщили, что появилась она у младенца ещё в утробе матери. В настоящий момент состояние здоровья ребёнка стабилизируется.



