ИА "Ореанда-Новости" Сложную и уникальную операцию провели медицинские специалисты из столицы Республики Татарстан на головном мозге младенца, которому исполнилось всего пять месяцев. Для принятия столь важного решения врач собрали консилиум.

Приняться за удаление огромной опухоли, расположенной в головном мозге младенца, решили специалисты Детской республиканской клинической больницы. Маленький пациент поступил в данное медицинское учреждение ещё в начале августа. В ходе проведённых обследований нейрохирурги больницы обнаружили у ребёнка опухоль, характеризующаяся огромными размерами. По словам медиков, опухоль заняла практически всю половину правого полушария головного мозга. Именно здесь располагаются рецепторы, ответственные за движение рук и ног левой половины тела малыша. Согласно информации, приведённой на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Татарстан, помимо мягких тканей опухоли здесь была обнаружена киста, содержащая в себе жидкость.

Для того, чтобы принять верное решение, специалисты созвали консилиум. В нём приняли участие главный внештатный нейрохирург республиканского министерства здравоохранения и заведующий отделением нейрохирургии Детской республиканской клинической больницы, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Иванов. В результате было принято решение оперировать младенца.

В течение десяти дней жидкость из головного мозга попадала в специально установленный для этих целей резервуар, после чего ребёнка прооперировали. Это необходимо было сделать для того, чтобы и киста, и сама опухоль немного уменьшились в своём размере. Опухоль была удалена полностью. Врачи сообщили, что появилась она у младенца ещё в утробе матери. В настоящий момент состояние здоровья ребёнка стабилизируется.


 