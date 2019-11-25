25.11.2019, 23:56
Комитет Всемирного антидопингового агентства посоветовал отстранить Россию от участия в спортивных соревнованиях на 4 года
ИА «Ореанда-Новости». По мнению членов комитета Всемирного антидопингового агентства, стоит провести отстранение российских спортсменов от дальнейшего участия в международных соревнованиях сроком на четыре года, сообщает американское издание The New York Times.
Если будут приняты указанные рекомендации членов комитета WADA, то Россия пропустит ряд значимых спортивных соревнований, включающие в себя Олимпийские игры 2020 года, которые будут проходить в Токио. Исполком WADA будет проведён в понедельник, 9 декабря. Стоит отметить, что любое решение Всемирного антидопингового агентства подлежит обжалованию в Спортивном арбитражном суде.
Если Россию не допустят к соревнованиям, то наши спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх только в нейтральной форме, то есть празднование победы не должно происходить под флагом и гимном РФ.
Если будут приняты указанные рекомендации членов комитета WADA, то Россия пропустит ряд значимых спортивных соревнований, включающие в себя Олимпийские игры 2020 года, которые будут проходить в Токио. Исполком WADA будет проведён в понедельник, 9 декабря. Стоит отметить, что любое решение Всемирного антидопингового агентства подлежит обжалованию в Спортивном арбитражном суде.
Если Россию не допустят к соревнованиям, то наши спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх только в нейтральной форме, то есть празднование победы не должно происходить под флагом и гимном РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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