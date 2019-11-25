Если будут приняты указанные рекомендации членов комитета WADA, то Россия, которые будут проходить в Токио. Исполком WADA будет проведён в понедельник, 9 декабря. Стоит отметить, что любое решение Всемирного антидопингового агентства подлежит обжалованию в Спортивном арбитражном суде.