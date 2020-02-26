ИА «Ореанда-Новости» . По заявлению официальных представителей международного комитета по олимпиадам, летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в столице Японии в текущем году, могут отменить из-за быстрого распространения эпидемии. Об этом пишет издание «The Points Guy».

Олимпиада должна была состояться в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за вспышки китайского коронавируса международное соревнование оказалось под угрозой срыва.

Специалисты МОК считают, что отмена игр более вероятна, чем перенос соревнований на другую дату.