26.02.2020, 20:54
Летние Олимпийские игры в Токио могут отменить из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». По заявлению официальных представителей международного комитета по олимпиадам, летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в столице Японии в текущем году, могут отменить из-за быстрого распространения эпидемии. Об этом пишет издание «The Points Guy».
Олимпиада должна была состояться в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за вспышки китайского коронавируса международное соревнование оказалось под угрозой срыва.Организаторы будут решать вопрос о необходимости отмены Олимпиады до конца мая, то есть окончательное решение вынесут за два месяца до церемонии открытия соревнований. Специалисты МОК считают, что отмена игр более вероятна, чем перенос соревнований на другую дату.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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