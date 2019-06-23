ИА «Ореанда-Новости». Артём Лобов выступил в ожесточенном бою против Поли Малиньяджи. Поединок состоялся 23 июня во Флориде (США). Бой был по правилам ринга без перчаток. Артёма Лобова прозвали «Русский Молот».

Во время поединка, экс-боец UFC Артём Лобов и экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи, настолько сильно были отданы сражению, что мало кто из зрителей мог поверить в их примирение.

После 10 минут чистого боя, соперники пожали друг другу руки. Артём Лобов работал первым номером, нанося удары по противнику, в ответ Поли был более шустрым и быстрым на ногах. Но новый формат дал привилегию русскому спортсмену. Малиньяджи сломал руку, но в какой именно момент, не было установлено.