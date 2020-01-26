Норвежский лыжник сказал, что плохо себя чувствовал на соревнованиях в немецком Оберстдорфе, проходивших 25 января. Тогда в скиатлоне праздновал победу Большунов. Норвежец не смог добежать до финиша. Он заявляет, что его "тело было абсолютно мертвым".26 января спортсмены будут соревноваться в спринте. По словам Клэбо, должно случиться что-то радикальное, чтобы он себя почувствовал хорошо.Сейчас Большунов опережает норвежца на 299 очков. Клэбо, рассказывая о своем конкуренте из России, отмечает, что тот "бежит ужасно быстро".