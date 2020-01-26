26.01.2020, 13:58
Лыжник из Норвегии усомнился в том, что можно одержать верх над россиянином
ИА «Ореанда-Новости» Йоханнесом Клэбо, лыжником из Норвегии, было сказано, что у него есть сомнения относительно возможности догнать в общем зачете Кубка мира российского лыжника Александра Большунова. Высказывание Клэбо приводит TV2.
Норвежский лыжник сказал, что плохо себя чувствовал на соревнованиях в немецком Оберстдорфе, проходивших 25 января. Тогда в скиатлоне праздновал победу Большунов. Норвежец не смог добежать до финиша. Он заявляет, что его "тело было абсолютно мертвым".
26 января спортсмены будут соревноваться в спринте. По словам Клэбо, должно случиться что-то радикальное, чтобы он себя почувствовал хорошо.
Сейчас Большунов опережает норвежца на 299 очков. Клэбо, рассказывая о своем конкуренте из России, отмечает, что тот "бежит ужасно быстро".
Норвежский лыжник сказал, что плохо себя чувствовал на соревнованиях в немецком Оберстдорфе, проходивших 25 января. Тогда в скиатлоне праздновал победу Большунов. Норвежец не смог добежать до финиша. Он заявляет, что его "тело было абсолютно мертвым".
26 января спортсмены будут соревноваться в спринте. По словам Клэбо, должно случиться что-то радикальное, чтобы он себя почувствовал хорошо.
Сейчас Большунов опережает норвежца на 299 очков. Клэбо, рассказывая о своем конкуренте из России, отмечает, что тот "бежит ужасно быстро".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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