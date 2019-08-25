ИА "Ореанда-Новости" Рак поджелудочной железы является одним из самых сложных в диагностировании у медицинских специалистов. Однако, существуют симптомы, при обнаружении которых следует незамедлительно обратиться к врачам.

Медицинские специалисты отмечают, что рак поджелудочной железы является также одним из самых распространённых онкологических заболеваний, ведущих к летальному исходу. Выше него располагается рак таких органов как лёгкие, желудок, ободочная кишка и молочные железы. Ранняя стадия рака поджелудочной железы может подтвердиться некоторыми биохимическими показателями. К ним можно отнести падение уровня сахара в крови человека. Это связано с тем, что нейроэндокринные опухоли, которые возникают в области поджелудочной железы, способны вырабатывать инсулин. Конечно, падение уровня сахара в крови не всегда приводит к образованию злокачественных опухолей. Однако, этот факт является одним из симптомов, при обнаружении которого стоит обратиться к врачу. Плохие результаты анализа крови всегда являются показанием для дополнительного обследования, рекомендуют медицинские специалисты.

Более поздние стадии рака поджелудочной железы выявляются гораздо более явными признаками. К ним можно отнести сильные боли в животе и спине, желтоватый цвет приобретают кожные и слизистые покровы человека. Однако, стоит помнить, что при поздней диагностике лечить рак поджелудочной железы гораздо сложнее.



Рак поджелудочной железы является злокачественным новообразованием, исходящим из эпителия железистой ткани или протоков поджелудочной железы. Заболеваемость этой формой рака ежегодно увеличивается. Эта болезнь занимает шестое место по распространённости среди онкологических заболеваний среди взрослого населения. Диагностируется преимущественно у людей пожилого возраста, причём для мужчин и женщин одинаково.

