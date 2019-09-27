Такую информацию озвучили медицинские специалисты накануне сезона эпидемий инфекционных и вирусных заболеваний.

По информации, предоставленной главным врачом Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Олегом Филипповым, для защиты иммунной системы новорождённого необходимо всем членам семьи сделать прививки от всех инфекций. Специалисты называют этот явление «коконом вакцинации». Семье необходимо руководствоваться календарём профилактических прививок, который действует на территории каждого российского региона. В лучшем случае, не стоит дожидаться появления малыша на свет – оптимально вакцинироваться ещё в процессе ожидания нового члена семьи. Однако, и привить семью уже после рождения малыша не будет лишней мерой, считает Олег Филиппов.

Новорождённые дети являются наиболее уязвимыми к различного рода инфекциям и вирусам – их иммунная система только проходит этап становления. Первые полтора – два года являются самыми опасными для ребёнка, поэтому создать защитный барьер следует уже в семье. Из-за возрастных ограничений некоторые прививки делать малышам вообще нельзя. Например, привить от гриппа ребёнка до шести месяцев нельзя, а осенью начинается сезон разгула инфекционных и вирусных заболеваний. Кроме того, врачи напомнили о том, что беременные женщины должны озаботиться наличием прививки ещё во втором или третьем семестре беременности.

Напомним, что в столице и в других российских городах началась масштабная кампания по иммунизации граждан от гриппа. Во многих крупных населённых пунктах работают мобильные пункты вакцинации, а двери городских и областных поликлиник открыты для желающих сделать бесплатную прививку.