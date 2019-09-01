Напомним, что практически накануне Дня знаний в ряде средств массовой информации прозвучала информация о том, что академический час будет составлять пятьдесят минут.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Министерства просвещения Российской Федерации, сведения о том, что длительность одного школьного урока будет составлять пятьдесят минут, оказались ложными. В ведомстве отметили, что средствам массовой информации, прежде чем публиковать подобные сообщения, стоит проверять информацию на официальных сайтах соответствующих учреждений. В новом учебном году продолжительность одного школьного урока останется прежней.

Существующие на сегодня нормы времени школьного урока закреплены санитарно-эпидемиологическими требованиями, которые подразумевают под собой строгое соблюдение этих норм.

Продолжительность урока зависит от уровня допустимой нагрузки, которая устанавливается в соответствии с возрастом школьника. Так, например, в первых классах российских школ норматив составляет не более тридцати пяти минут. В последующих классах этот показатель увеличен на десять минут и составляет уже сорок пять минут. Согласно разъяснениям ведомства, говорить о том, что школьный урок теперь будет длиться на пять минут дольше, не приходиться.

В Министерстве просвещения России также отметили, что соблюдать эти нормативы крайне необходимо в целях сохранения физического и психического здоровья учащихся. Эти нормативные рамки являются едиными для всех школьных учреждений, расположенных на территории Российской Федерации.