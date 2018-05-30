ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вероника Скворцова заявила, что в планах Министерства здравоохранения поддерживать моду на ЗОЖ и даже увеличить количестве приверженцев правильного образа жизни. Предполагается, что через шесть лет процент людей, направленных на здоровую жизнь, достигнет отметки 60.

К 2024 году ещё двадцать процентов россиян планируют подтянуть к здоровому образу жизни, на данный момент количество таких людей в стране около сорока процентов.

По словам министра ведомства, для этого запланировано в первую очередь снизить количество людей, употребляющих табак. Сейчас таких в обществе тридцать процентов. Понижение этой статистики на три процента значительно оздоровит нацию, это снизит заболеваемость сердечно-сосудистой системы. На данный момент это основная причина преждевременной смерти россиян.

Недавно мы сообщали о том, что основной причиной смерти сотрудников на работе как раз являются болезни сердца. В нынешнее время инфарктом или инсультом в тридцать лет врачей сложно удивить.

До этого министр говорила о том, что по стране отмечается положительная тенденция – люди начинают поддерживать моду на спорт. Уже на протяжении последних десяти лет количество людей, которые считают своим долгом вести здоровый образ жизни, стало намного больше в стране. Это популяризуют в социальных сетях, люди перестали считать модным сигареты и выпивку.



Когда по стране изучили мнение людей касаемо их отношения к спорту, оказалось, что доля людей, которые постоянно занимаются спортом, выросла с 16 процентов ещё три года назад до 25 процентов сейчас. Исследования проводились в марте этого года. По данным центра изучения общественного мнения, уже треть населения России ведут или пытаются вести здоровый образ жизни.