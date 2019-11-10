ИА «Ореанда-Новости» Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун сообщил, что в связи с трудностями с получением спортсменами виз США команда откажется от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдёт в городе Орландо в январе 2020 года.

«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо… посольство США визы не даёт. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», – заявил менеджер.

В октябре в СМИ появились сообщения о том, что «красно-белые» с 15 по 18 января примут участие в турнире на территории США. Было запланировано, что москвичи проведут матчи против команд «Коринтианс» и «Палмейрас» (обе – Бразилия) и «Атлетико Насьональ» (Колумбия).