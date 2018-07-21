ИА «Ореанда-Новости». 21 июля на ринге московского спортивного комплекса «Олимпийский» состоится главный боксерский поединок года.

На встрече сойдутся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. Данный бой определит первого чемпиона Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе.

Напомним, что в течение турнира чемпионы мира заработали еще по одному титулу каждый, так что 21 июля 2018 года определится абсолютный чемпион мира по боксу.

24-летний россиянин Мурат Гассиев получил титул чемпиона мира IBF, победив в финальном бою соотечественника Дениса Лебедева. 31-летний Александр Усик в 2016 году сразился за звание чемпиона мира по версии WBO, победив польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого, ранее ни разу не проигрывавшего. В 2017 году оба чемпиона мира успешно защитили свои титулы и подошли к бою за званием абсолютного чемпиона с полным пакетом регалий.

Стало известно, что в данном поединке ставится на кон не только звание абсолютного чемпиона мира и кубок Мохаммеда Али, но и довольно крупные денежные вознаграждения. Победитель боя получит четыре миллиона долларов, в то время как проигравший бой финала WBSS заработает только 2 миллиона долларов.

Согласно статистическим данным, оба спортсмена подходят к бою в практически равных условиях. Гассиев и Усик до сих пор ни разу не проигрывали ни одного поединка на профессиональном ринге. На счету Гассиев, который начал карьеру в 17 лет, их насчитывается уже 26, 19 из которых закончены нокаутами противника. У Александра Усика более скромные показатели: 14 побед, 11 из которых приходится на нокауты оппонентов. При взвешивании спортсменов были получены идентичные результаты в 89,9 кг.

Ранее сообщалось, что бой за звание чемпиона Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе будет проводится в Джидде в саудовской Аравии. Поединок был назначен на 11 мая 2018 года. Но сроки место проведения финала пришлось перенести по ряду причин.

У организаторов в Саудовской Аравии возникли проблемы с подготовкой к поединку, из-за чего представители Гассиева настояли на проведении боя в Москве. Комиссия дала добро на организации поединка на ринге спортивного комплекса «Олимпийский».

Штаб украинского спортсмена выступал против проведения поединка в Москве, из-за угрозы собственной безопасности.

Сроки проведения финала сдвигались из-за полученной Александром Усиком травмы. В ходе реабилитации, промоутеры начали поиск замены спортсмену, но он смог полностью восстановиться и продолжить тренировки перед главным боем года. В финале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик будет принимать участие самостоятельно.