05.02.2020, 13:32
На арабском телеканале рассказали, что сборная России отстранена от ЧМ-2022
ИА «Ореанда-Новости». Арабский телеканал beIN SPORTS в Twitter распространил информацию об отстранении Всемирным антидопинговым агентством (WADA) российской сборной от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдёт в 2022 году в Катаре.
Журналисты телеканала заявляют, что сведения получили от источника, работающего в WADA. При этом подробностей решения агентства сообщено не было. Также агентство не предоставила официального подтверждения этой информации.
В декабря 2019 года агентство WADA приняло решение отстранить РФ на 4 года от участия в международных соревнованиях.
Журналисты телеканала заявляют, что сведения получили от источника, работающего в WADA. При этом подробностей решения агентства сообщено не было. Также агентство не предоставила официального подтверждения этой информации.
В декабря 2019 года агентство WADA приняло решение отстранить РФ на 4 года от участия в международных соревнованиях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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