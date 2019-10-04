Соответствующее постановление опубликовало правительство города.

По информации, представленной на официальном сайте правительства города Санкт-Петербурга, размер премиальных выплат будет зависеть от статуса самой медали. Так, бронзовые призёры Летних Олимпийских игр получат полтора миллиона рублей. Для обладателей второй ступени пьедестала выделено по два с половиной миллиона рублей. Победители Олимпиады могут рассчитывать на выплату премиальных денег в размере пяти миллионов рублей. Кроме того, все участники Олимпиады – 2020 получат по пятьдесят тысяч рублей. Не забыли также и петербургских спортсменов, принимающих участие в Паралимпийских играх – они также могут получить пятьдесят тысяч рублей.

Кроме того, согласно тексту постановления правительства города на Неве, денежные выплаты получат представители тренерского корпуса и члены сборных команд Российской Федерации, которые принимали непосредственное участие в подготовке спортсменов к Олимпиаде. Напомним, что данные выплаты коснутся только тех спортсменов, которые проживают на территории города Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что летние Олимпийские игры состоятся в следующем году на территории японской столицы. Они пройдут уже в тридцать третий раз, с 24 июля по 9 августа. Позднее, с 25 августа по 6 сентября, в Японии встретятся спортсмены на Паралимпийских играх. Примечательно, что в 1964 году это азиатское государство уже принимало у себя Олимпийские игры – это были первые игры, которые проводили на азиатской территории.