Бывший вратарь сборной России и клуба «Локомотив» Руслан Нигматуллин отметил, что не стоит относиться к выходке испанского игрока серьёзно, так как в футбольных матчах соперники часто провоцируют друг друга, чтобы добиться удаление противника с поля – это своего рода особые неспортивные приёмы. По словам Руслана Нигматуллина, на футбольном поле во время игр происходит много разного, и ради победы игроки используют всякие приёмы. Он вспомнил известный случай, когда итальянский игрок Марко Матерацци спровоцировал во время матча Зинедина Зидана, задев какие-то родственные связи. Противник не справился с эмоциями и вступил в драку с итальянским футболистом, в результате чего был удалён с поля. Это привело к ослаблению команды.





Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин порекомендовал не вступать в спор с соперником и не реагировать на провокации, так как нерегулируемые эмоции сыграют только на руку команде противников. Следует доказать своё превосходство, продемонстрировав хорошую игру на поле, а не вступая в драку, отмечает Нигматуллин.





Напомним, что в настоящее время в 11 города России проходят игры в рамках чемпионата мира по футболу. 25 июня Иран встретился в матче со сборной Португалии. Каждая команда забила по одному мячу. Также ничьей завершилось противостояние между Испанией и Марокко. По завершению игры, счёт составил 2:2.