ИА «Ореанда-Новости» . Восьмикратный чемпион мира Йоханнес Бё, который является действующим победителем Кубка мира, осудил биатлониста из России за отказ от общения с представителями СМИ. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Норвежец заметил, что Логинов поступил «крайне неразумно», отказавшись давать комментарии прессе в микст-зоне после победы на чемпионате. Россиянин не стал что-либо говорить о своей победе в эфире телеканала Норвегии NRK, сославшись на плохое знание иностранного языка.

Йоханнес Бё назвал поведение российского биатлониста «странным» и отметил, что разговор с прессой после чемпионата является элементарным проявлением уважения к представителям СМИ.