ИА "Ореанда-Новости" Новая горнолыжная трасса появилась в районе горы Глухариной, на территории города Белокуриха.

Строительством объекта занимались сотрудники закрытого акционерного общества «Курорт Белокуриха». В предстоящий сезон эта горнолыжная трасса будет функционировать в тестовом режиме – будут отсутствовать подъёмники на гору Глухариную. Для того, чтобы попасть на вершину горы, горнолыжникам предложено воспользоваться снегоходами.

Стоит отметить, что гора Глухариная расположена на отметке в девятьсот пятьдесят метров над уровнем моря. Перепад от самой высокой точки горы до самой нижней составляет около трёхсот метров. По информации, предоставленной директором горнолыжного комплекса «Мишина гора» и представителем компании «Курорт Белокуриха» Владиславом Меркуловым, вышеперечисленные условия позволяют подготовить на этой территории российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде. Напомним, что она состоится в китайской столице в 2022 году. По словам Меркулова, уже достигнуто предварительное соглашение о проведении сборов российской команды на этом месте. Стоит также отметить, что зимняя Олимпиада будет проходить на такой же высоте, на которой расположена новая горнолыжная трасса на Алтае. Это обстоятельство и тот факт, что часовой пояс здесь приближен к территории предстоящего соревнования, свидетельствует о том, что российской сборной не нужно проходить долгий период адаптации к условиям.

Прежде чем начать тренировки российской сборной на горе Глухариной, здесь необходимо установить гондольный подъёмник. Это запланировано осуществить в течение года, заявили авторы проекта.