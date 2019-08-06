ИА «Ореанда-Новости». Организационный туризм в Чернобыле может сократить количество нелегальных экскурсий, которые проводятся без необходимого контроля, сказал Владимир Клочков, главный научный сотрудник отдела радиационной безопасности сотрудников Федерального медицинского биофизического центра им. Аветика Бурназяна, выступая на пресс-конференции.

Он подчеркнула, что доза радиации, которую получит путешественник в Чернобыле, была не больше, чем при рентгенологическом исследовании. Туристы в Чернобыльской зоне должны соблюдать установленные правила и положения и посещать только обозначенные для этого места, использовать маршруты, проложенные для туристических поездок. Он объяснил, что в зоне присутствуют локальные зоны радиоактивного загрязнения.

В свою очередь Владимир Крючков заявил, что должны быть более строгие меры контроля, в отношении багажа, перевозимого туристами, посещающими Чернобыль. Такой контроль особенно важен в пассажирских поездах, где личные вещи пассажиров остаются без должного внимания.