ИА «Ореанда-Новости» . В столице России была госпитализирована известная фигуристка Аделина Сотникова, первая в истории страны олимпийская чемпионка в женском фигурном катании в индивидуальном зачёте.

В настоящее время спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии клинической больницы №67 в Москве. Диагноз олимпийской чемпионки в медицинском учреждении не уточнили. О госпитализации Сотниковой рассказало агентство Sport24, опубликовавшее фото и видео со спортсменкой в воротнике на шее. Операция уже завершена.