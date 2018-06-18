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Панамцы рассказали, что путешествие на ЧМ в Россию для них целое состояние

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Панамцы рассказали, что путешествие на ЧМ в Россию для них целое состояние

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бельгия «всухую» разгромила футболистов из Панамы (3:0), которые впервые играли за свою историю на Чемпионате мира. Но несмотря на этот печальный исторический момент, панамцы рассказали, зачем приехали на чемпионат.

На эти соревнования сборная Панамы не пустила явных фаворитов и постоянных участников – сборную США, которые будут встречать Чемпионат мира через восемь лет – в 2026 году. На пути сборной Панамы в первом матче ЧМ оказалась сборная Бельгии. Им они проиграли. Но за командой в Россию прибыло несколько тысяч жителей Панамы, они рассказали о дороге, игре своей сборной и впечатлении о России в интервью ресурсу «Советский спорт».

Панамец Рикардо поделился, что без учёта длительных пересадок он с женой провёл в полёте 34 часа, прежде, чем попасть на игру своей сборной. В их планах было посетить один матч, погулять в Москве, а потом отправиться домой. При этом панамец отметил, что для путешествия в Россию для их народа «целое состояние», потому что панамцы – народ небогатый.

Бывали даже случаи, что люди нарушали закон, чтобы добыть деньги на путешествие в Россию, потому что футбол любят все. Но прилетели на ЧМ в основном состоятельные граждане их страны.

Как пишут представитель «Советского спорта», в день соревнований панамцы создали атмосферу настоящих болельщиков, разукрасившись в цвета национального флага. А во время гимна, некоторые плакали навзрыд.

Об игре представители страны сказали, что понимали, что у команды Панамы мало шансов было победить Бельгию и даже выйти из группы. Но панамцы отметили, что это не главное. Тот факт, что они попали на ЧМ, уже праздник для них. Им понравилось гостеприимство россиян. «В России всё просто отлично», – цитируют слова одной женщины журналисты «Советского спорта».

Один панамский пожилой фанат признался, что для них эта игра даже большее событие, чем для россиян весь этот чемпионат. Это сплотило и объединило их народ. Даже после третьего забитого гола не в их пользу, они продолжили распевать песни на трибунах.

Стоит отметить, что болельщики и любители футбола во всём мире узнали, что в Панаме есть такой колоритный игрок Роман Торрес. А весь мир обратил внимание на такие проблемы внутри страны, что одного из ведущих игроков в разбойном нападении могут убить на пороге его дома.

Следующие города, куда нагрянут панамцы, будет Нижний Новгород и Саранск.


Источник: Ореанда-Новости
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