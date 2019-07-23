ИА «Ореанда-Новости». Пловец Евгений Рылов стал серебряным призёром в Чемпионате мира по водным видам спорта. Вместе с соперниками, российский спортсмен участвовал в финале на дистанции 100 метров на спине. По словам Евгения, он сам отдал победу участнику из Китая.

Золотую медаль в заплыве завоевал китаец Сюй Цзяю. Пловец из Австралии Митчелл Ларкин закрыл тройку призёров.

Ранее в забеге на 200 м вольным стилем 3-е место завоевал россиянин Мартин Малютин.

«Я думал, что победа будет моей, потому что в течение второй половины гонки я бы смог его обогнать. Нужно было просто стартовать в более быстром темпе. Я просто отдал человеку золото. Более того, все показали худшие показатели времени. Чем в полуфинале », - прокомментировал русский пловец.

В медальном зачёте ЧМ лидирует китайская команда, завоевав 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали. Сборная РФ на втором месте (9-8-2), команда из Австралии на третьем (4-2-4).