24.01.2020, 10:52
Плющенко прокомментировал первую за восемь лет победу фигуриста из РФ на ЧЕ
ИА «Ореанда-Новости». Евгений Плющенко, дважды побеждавший на Олимпиадах, высказался о первой за последние годы победе российского фигуриста на чемпионате Европы. Слова олимпийского чемпиона приводит ТАСС.
Плющенко обратился с поздравлениями к Дмитрию Алиеву, победившему на турнире по фигурному катанию, который проходит в Австрии в городе Граце. По словам Плющенко, российский фигурист заслужил эту победу.
Олимпийским чемпион назвал Алиева очень хорошим фигуристом, умеющим выполнять многие четверные прыжки. Плющенко выразил надежду, что российские фигуристы выступят достойно и на чемпионате мира.
Накануне Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы, проходящий в Австрии. Фигуристу удалось набрать на соревновании 272,89 балла. На втором месте также оказался представитель России - Артур Даниелян. Третье место на ЧЕ занял фигурист из Грузии Морис Квителашвили.
Плющенко обратился с поздравлениями к Дмитрию Алиеву, победившему на турнире по фигурному катанию, который проходит в Австрии в городе Граце. По словам Плющенко, российский фигурист заслужил эту победу.
Олимпийским чемпион назвал Алиева очень хорошим фигуристом, умеющим выполнять многие четверные прыжки. Плющенко выразил надежду, что российские фигуристы выступят достойно и на чемпионате мира.
Накануне Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы, проходящий в Австрии. Фигуристу удалось набрать на соревновании 272,89 балла. На втором месте также оказался представитель России - Артур Даниелян. Третье место на ЧЕ занял фигурист из Грузии Морис Квителашвили.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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