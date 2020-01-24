Плющенко обратился с поздравлениями к Дмитрию Алиеву, победившему на турнире по фигурному катанию, который проходит в Австрии в городе Граце. По словам Плющенко, российский фигурист заслужил эту победу.Накануне Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы, проходящий в Австрии. Фигуристу удалось набрать на соревновании 272,89 балла. На втором месте также оказался представитель России - Артур Даниелян. Третье место на ЧЕ занял фигурист из Грузии Морис Квителашвили.