06.12.2019, 08:51
По словам легкоатлетки Клишиной, она может остаться жить в США после завершения карьеры
ИА «Ореанда-Новости». Спортсменкой Дарьей Клишиной, выступающей в соревнованиях по прыжкам в длину, заявлено, что после завершения карьеры она может переехать на постоянное место жительства в США.
Также Клишиной были сделаны сравнения жизни в США и РФ. По её заявлению, в США тратится больше денег. В России, по словам прыгуньи в длину, можно тренироваться бесплатно, если ты являешься членом национальной сборной. Дарья Клишина отметила, что в США за все приходится платить самому.
По словам спортсменки, в РФ лучше, чем в США, обстоят дела с продуктами. Она сказала, что имеет ввиду сезонные овощи и фрукты. По её мнению, в России свежие овощи и фрукты найти проще, чем в США.
Дарья Клишина находится на территории США с 2013 года. В США она приехала, чтобы продолжать тренироваться.
Также Клишиной были сделаны сравнения жизни в США и РФ. По её заявлению, в США тратится больше денег. В России, по словам прыгуньи в длину, можно тренироваться бесплатно, если ты являешься членом национальной сборной. Дарья Клишина отметила, что в США за все приходится платить самому.
По словам спортсменки, в РФ лучше, чем в США, обстоят дела с продуктами. Она сказала, что имеет ввиду сезонные овощи и фрукты. По её мнению, в России свежие овощи и фрукты найти проще, чем в США.
Дарья Клишина находится на территории США с 2013 года. В США она приехала, чтобы продолжать тренироваться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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