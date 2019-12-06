Также Клишиной были сделаны сравнения жизни в США и РФ. По её заявлению, в США тратится больше денег. В России, по словам прыгуньи в длину, можно тренироваться бесплатно, если ты являешься членом национальной сборной. Дарья Клишина отметила, что в США за все приходится платить самому.По словам спортсменки, в РФ лучше, чем в США, обстоят дела с продуктами. Она сказала, что имеет ввиду сезонные овощи и фрукты. По её мнению, в России свежие овощи и фрукты найти проще, чем в США.Дарья Клишина находится на территории США с 2013 года. В США она приехала, чтобы продолжать тренироваться.