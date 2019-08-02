ИА «Ореанда-Новости». Увеличение площадей возгораний лесных массивов в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилось более чем в пять раз, сообщает пресс-служба МЧС России. Снижение распространения пожаров зафиксировано в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

На данный момент на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области действуют 388 огненных очагов. За прошедший день удалось ликвидировать 19 из них. Угрозы поселениям и объектам экономики нет.

В МЧС настаивают, что угроз для населенных пунктов и объектов экономики нет.

Ранее сообщалось, что замглавы центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин обвинил в обострении ситуации с лесными пожарами бездействие местных властей. По его словам, в регионах Сибири были прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза, однако руководство не предприняло никаких своевременных мер.