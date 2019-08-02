ИА «Ореанда-Новости». Увеличение площадей возгораний лесных массивов в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилось более чем в пять раз, сообщает пресс-служба МЧС России.  Снижение распространения пожаров зафиксировано в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

 На данный момент на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области действуют 388 огненных очагов.  За прошедший день удалось ликвидировать 19 из них.  Угрозы поселениям и объектам экономики нет.

 В МЧС настаивают, что угроз для населенных пунктов и объектов экономики нет.

 Ранее сообщалось, что замглавы центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин обвинил в обострении ситуации с лесными пожарами бездействие местных властей.  По его словам, в регионах Сибири были прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза, однако руководство не предприняло никаких своевременных мер. 