ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге организаторы сообщают об участниках забега в полумарафоне Северной столицы. Бегуны стартовали с Дворцовой площади в воскресенье утром, 4 августа.

Маршрут полумарафона Северной столицы проходит через главный символ города-Казанский собор, Невский проспект, Стрелки Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Адмиралтейство.

В мужской категории победил Владимир Никитин, который смог пробежать 21 километр всего за один час и три минуты. Серебряный призер Искандер Ядгаров отстал от лидера всего на минуту. Среди участниц прекрасного пола первое место заняла Елена Седова, которая пробежала за один час и двенадцать минут, второе место заняла Марина Ковалева.