Фигуристка обратилась за помощью к полицию после того, как ею были переведены два миллиона рублей "колдунье" за несколько дистанционных сеансов.В октябре 2019 года стало известно, что Сотникова стала жертвой мошенников. Тогда появилась информация о том, что фигуристка пыталась решить проблемы в личной жизни.