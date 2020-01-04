04.01.2020, 17:13
Поймали колдунов, которые украли деньги у олимпийской чемпионки
ИА «Ореанда-Новости». Пойманы мошенники, которые якобы предоставляли Аделине Сотниковой, олимпийской чемпионке по фигурному катанию, колдовские услуги. Об этом заявлено в Telegram-канале Mash.
Фигуристка обратилась за помощью к полицию после того, как ею были переведены два миллиона рублей "колдунье" за несколько дистанционных сеансов. Выяснилось, что на территории столицы России промышляла банда мошенников. Женщина, которая стояла во главе группировки, успела уехать на Украину. В настоящий момент мошенница находится в федеральном розыске.
В октябре 2019 года стало известно, что Сотникова стала жертвой мошенников. Тогда появилась информация о том, что фигуристка пыталась решить проблемы в личной жизни.
Фигуристка обратилась за помощью к полицию после того, как ею были переведены два миллиона рублей "колдунье" за несколько дистанционных сеансов. Выяснилось, что на территории столицы России промышляла банда мошенников. Женщина, которая стояла во главе группировки, успела уехать на Украину. В настоящий момент мошенница находится в федеральном розыске.
В октябре 2019 года стало известно, что Сотникова стала жертвой мошенников. Тогда появилась информация о том, что фигуристка пыталась решить проблемы в личной жизни.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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