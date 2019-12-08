08.12.2019, 10:40
Президент ОКР заявил о нелогичности и неадекватности предполагаемых санкций
ИА «Ореанда-Новости». Президентом ОКР Станиславом Поздняковым в Лозанне было сделано заявление о том, что предложенный комитетом ВАДА санкционный проект против РФ ущемляет права ОКР.
Поздняковом в речи отмечено, что рекомендованные комитетом по соответствию этой организации санкции неадекватны и нелогичны, поскольку отсутствуют в адрес ОКР обвинения. Он сказал о том, что нигде не было заявлено о том, что представители Олимпийского комитета России участвовали с допинг-пробами каких-либо манипуляциях.
При этом им заявлено о прямом ущемлении данными рекомендациями прав ОКР.
Поздняковом в речи отмечено, что рекомендованные комитетом по соответствию этой организации санкции неадекватны и нелогичны, поскольку отсутствуют в адрес ОКР обвинения. Он сказал о том, что нигде не было заявлено о том, что представители Олимпийского комитета России участвовали с допинг-пробами каких-либо манипуляциях.
При этом им заявлено о прямом ущемлении данными рекомендациями прав ОКР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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