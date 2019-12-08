Поздняковом в речи отмечено, что рекомендованные комитетом по соответствию этой организации санкции неадекватны и нелогичны, поскольку отсутствуют в адрес ОКР обвинения. Он сказал о том, что нигде не было заявлено о том, что представители Олимпийского комитета России участвовали с допинг-пробами каких-либо манипуляциях.При этом им заявлено о прямом ущемлении данными рекомендациями прав ОКР.