10.02.2020, 12:25
Президент Союза биатлонистов рассказал о причинах неудачных выступлений россиян в соревнованиях по биатлону
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Драчев, работающий на должности президента Союза биатлонистов России (СБР), сообщил, что выявлена причина поражений россиян на последних этапах Кубка мира.
По словам спортивного чиновника, моральный дух отечественных биатлонистов был бы лучше, если бы они выступали несколько лучше.
По его словам, россияне всегда были рядом с призами. Он считает, что команде не хватает самой малости. В результате неудачных выступлений у спортсменов случается "маленький тормозок" в настроении.
Драчев уверен, что ошибки глобального масштаба совершены не были, а были сделаны небольшие, которые наложились друг над друга.
По словам спортивного чиновника, моральный дух отечественных биатлонистов был бы лучше, если бы они выступали несколько лучше.
По его словам, россияне всегда были рядом с призами. Он считает, что команде не хватает самой малости. В результате неудачных выступлений у спортсменов случается "маленький тормозок" в настроении.
Драчев уверен, что ошибки глобального масштаба совершены не были, а были сделаны небольшие, которые наложились друг над друга.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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