



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Игра между сборными России и Испании является одной из самых интригующих для футбольных болельщиков. Наша национальная команда вышла в плей-офф впервые с 1986 года. И в воскресенье, 1 июля, российским футболистам будет необходимо одержать победу над противником для того, чтобы пройти дальше в чемпионате мира по футболу 2018.

Согласно практике мирового футбола, явные фавориты могут уступить победу более слабым командам. И в текущем чемпионате мы наблюдали это не один раз. Взять, к примеру, матч Южная Корея – Германия, в котором азиаты одержали победу над действующими чемпионами, тем самым перекрыв им дорогу в плей-офф. Очевидно, что нашей национальной сборной придётся столкнуться с сильным соперником. Испанская сборная подготовлена на высшем уровне и с физической, и с тактической стороны. К тому же, положение может быть осложнено тем, что российские футболисты пали духом, уступив сборной Уругвая в последнем матче. Первые игры двух групповых этапов турнира российская сборная уверенно брала вверх над противниками, поэтому провал в третьем матче был воспринят крайне остро со стороны болельщиков и футбольных экспертов.





Однако по мнению известного советского футболиста, двукратного обладателя титула лучшего вратаря СССР Анзора Кавазашвили, у России есть хорошие шансы обыграть испанских игроков со счётом 2:1. Также мнение по поводу предстоящего матча выразил главный тренер сборной России по футболу с 1996 по 1998 годы Борис Игнатьев, отметив, что, как правило, испанские футболисты играют за счёт позиционных атак, поэтому, не имея пространства, им становится труднее вскрывать оборону противников. Этим и могут воспользоваться игроки из сборной России, главное – это командное взаимодействие, а не конкретные персоналии, говорит Борис Игнатьев. Но стоит отметить, что букмекеры слабо верят в победу наших игроков, но многие допускают ничью.





Противстояние двух сборных состоится завтра, 1 июля, в 17:00 (по московскому времени). Матч пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».