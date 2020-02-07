07.02.2020, 21:15
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в дружественном матче в хоккей, сообщает издательство «ТАСС».
Главы государств решили прервать свои переговоры, которые проходили сегодня, 7 февраля, в Сочи для того, чтобы сыграть в хоккей. Президенты России и Белоруссии были членами одной команды. Владимир Путин выбрал себе номер 11, Александр Лукашенко - 01. Также в дружественном спортивном состязании принял участие и сын лидера Белоруссии Николай Лукашенко. Он выбрал номер 31.
Президентская команда выиграла у соперника со счётом 9:2. За ходом игры следил с трибуны бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Главы государств решили прервать свои переговоры, которые проходили сегодня, 7 февраля, в Сочи для того, чтобы сыграть в хоккей. Президенты России и Белоруссии были членами одной команды. Владимир Путин выбрал себе номер 11, Александр Лукашенко - 01. Также в дружественном спортивном состязании принял участие и сын лидера Белоруссии Николай Лукашенко. Он выбрал номер 31.
Президентская команда выиграла у соперника со счётом 9:2. За ходом игры следил с трибуны бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии