

ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Президент России Владимир Путин встретился с легендами мирового футбола в Кремле. Российский лидер в шутливой форме попросил спортсменов после того, как уйдёт пресса, поделиться прогнозом относительно того, какие национальные сборные встретятся в финале чемпионата мира по футболу 2018. Представители средств массовой информации, в свою очередь, спросили у президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, выйдет ли национальная команда России в полуфинал турнира, на то спортивный функционер, смеясь, ответил: “может быть”. Также журналисты попросили рассказать Джанни Инфантино, какие ставки сделали гости на победителя первенства. Однако президент ФИФА решил сохранить ответ на этот вопрос в секрете.

В Кремль были приглашены Диего Форлан, являющийся лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2010 года в составе сборной Уругвая, Марко ван Бастен - нидерландский футболист, чемпион Европы 1988 года, бывший главный тренер сборной Нидерландов, Рио Фердинанд - многократный победитель чемпионата Англии по футболу, победитель Лиги чемпионов 2008 года, Петер Шмейхель, ставший чемпионом Европы 1992 года в составе сборной Дании, Звонимир Бобан - призер ЧМ-1998 года в составе сборной Хорватии и другие.



Российский президент подчеркнул, что Кубок мира в нашей стране проходит “на высокой ноте”. Владимир Путин признался, что любит футбол за его непредсказуемость, которая больше всего и привлекает всех поклонников этого вида спорта. Российский лидер также поделился информацией о том, что по завершению чемпионата мира по футболу в России будет создан план по использованию инфраструктуры, которая была установлена для Кубка мира. Президент подчеркнул, что план будет направлен на развитие физической культуры в Российской Федерации.



Владимир Путин отметил, что уровень гостеприимства в нашей стране очень высок, и это подтверждают, прибывшие на чемпионат мира, зарубежные болельщики. По словам российского президента, гости видят, как тепло их принимают жители нашей страны, как приятно им принимать у себя такое огромное количество болельщиков, даже те граждане России, которые далеки от футбола, рады, то к ним приехало столько людей с добрыми намерениями. Российский лидер также подчеркнул, что, благодаря активным пользователям социальных сетей, многие стереотипы о нашей стране были разрушены.



