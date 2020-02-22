ИА «Ореанда-Новости» . Обыски в номерах отеля, где остановились биатлонисты сборной России, связаны с обращением в полицию спортивной союзной организации IBU по поводу аккредитации тренера лидера спортсменов Александра Логинова. По сообщению ТАСС, личный тренер российских биатлонистов оказался на соревновании в Италии по чужой аккредитации.

Владимир Драчев, руководитель Союза биатлонистов, также подтвердил наличие обысков в номерах российских спортсменов, приехавших на чемпионат мира. Именно он сообщил, что правоохранительные органы проводят обыски по запросу Союза IBU.

Напомним, что у спортсменов из РФ Гараничева, Логинова и тренера Касперовича обыскали номера и изъяли личные ноутбуки.

Чемпионат мира начался в Италии 13 февраля. Сегодня биатлонисты из России выступят в мужской эстафетной гонке.