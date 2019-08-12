ИА "Ореанда-Новости" По данным ведомства, дети в России употребляют сладкого больше, чем положено по нормативам. Специалисты посоветовали родителям обращать внимание на состав продукта, прежде чем давать его ребёнку.

К «нежелательным» продуктам в Роспотребнадзоре отнесли готовые завтраки, соки и нектары, мёд . По словам специалистов, в них содержится столько же легкоусояемых углеводов, сколько в десертах и газированных напитках.

Детская норма суточного потребления сахара – не более 10% от рациона. Однако российские дети получают добавленный сахар в объёме, равном почти 15%.